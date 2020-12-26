Ребенок из России умер во время отдыха на популярном курорте

На Занзибаре во время отдыха с родителями умер полуторагодовалый ребенок из России. От какого заболевания скончался маленький турист, пока не ясно, сообщает «Лента.ру».

По данным издания, мальчику стало плохо после сафари. Он перестал есть, затем пить, ребенка мучила страшная диарея и температура. При появлении первых симптомов заболевания родители мальчика вызвали врача. Он не говорил по-английски, долго с кем-то советовался, после этого оставил некие порошки и ушел. Лекарства маленькому туристу не помогли, ему стало хуже, и его увезли в больницу. Там он скончался.

Сейчас родители мальчика ждут заключения медиков, причина смерти пока не известна. Решается вопрос с транспортировкой тела на родину. Фото bestpositive.com