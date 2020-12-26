Ученые раскрыли опасность употребления картофеля

Чрезмерное употребление картофеля повышает риск гипертонии. К такому выводу пришли американские ученые, результаты их работы описывает РИА Новости.

Указывается, что при правильном употреблении корнеплод является богатым источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов. Медики установили, что оптимальное количество картофеля без вреда для здоровья составляет 200-300 граммов два раза в неделю.

Однако превышение этой нормы грозит гипертонией. Так, по данным ученых, употребление четырех и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11 процентов. Точный механизм воздействия овоща пока не установлен, однако эксперты полагают, что проблема связана с высокой гликемической нагрузкой продукта.

Ученые отмечают, что одним из лучших продуктов для борьбы с гипертонией является вареная свекла или свекольный сок. Отваривать продукт рекомендуется в кожуре, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств. Фото famt.ru