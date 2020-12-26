Определен лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

«Спартак» стал лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов. Это следует из рейтинга, подготовленного УЕФА.

Красно-белые расположились в списке на 34-м месте. Другие отечественные клубы ниже - ЦСКА на 45-й позиции, «Зенит» - на 58-й, «Локомотив» - на 91-й, «Рубин» - на 166-й.

Возглавляет рейтинг испанский «Реал». В тройку также вошли «Бавария» и «Барселона». Фото stavka365.com