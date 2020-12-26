Назван вызывающий самое сильное похмелье напиток

Виски оказался напитком, вызывающим самое сильное похмелье. Результаты исследования ученых приводит «Лента.ру».

Исследователи выяснили, что на реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

Второе место после виски в списке занял темный ром, на третьем оказался бурбон. Также в рейтинге значатся вино и бренди. Кроме того, отдельное внимание специалисты уделили изучению влияния коктейлей на организм, так как эти спиртные напитки включают в себя несколько разных видов алкоголя.

В исследовании говорится также об опасности пива, которое люди часто употребляют в больших количествах. Объемы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты. Фото stackpathcdn.com