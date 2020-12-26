26 декабря 2020, 15:03
Мир

Назван вызывающий самое сильное похмелье напиток

На реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка

Виски оказался напитком, вызывающим самое сильное похмелье. Результаты исследования ученых приводит «Лента.ру».

Исследователи выяснили, что на реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

Второе место после виски в списке занял темный ром, на третьем оказался бурбон. Также в рейтинге значатся вино и бренди. Кроме того, отдельное внимание специалисты уделили изучению влияния коктейлей на организм, так как эти спиртные напитки включают в себя несколько разных видов алкоголя.

В исследовании говорится также об опасности пива, которое люди часто употребляют в больших количествах. Объемы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты. Фото stackpathcdn.com

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