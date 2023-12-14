Женщина-водитель подбросила сбитую девушку до дома и уехала

17-летняя девушка попала под машину на Древлянке. Инцидент произошел вечером 12 декабря в районе дома № 31/1 по Лососинскому шоссе в столице Карелии. Момент ДТП попал в объектив городской камеры наблюдения.

Девушка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под машину. за рулем авто находилась женщина. Она подвезла пострадавшую до дома и уехала, в ГИБДД о произошедшем она не сообщила.

Несовершеннолетняя самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, ей оказали разовую медицинскую помощь.

Госавтоинспекция пытается найти водителя. Очевидцев аварии просят поделиться информацией по телефонам 715-900, 78-44-44. // фото скриншот видео