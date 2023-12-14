Массовую аварию в Костомукше устроил водитель подшофе

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали массовую аварию в Костомукше.

ДТП произошло утром 13 декабря на Парковой улице. Водитель Mercedes Benz неправильно выбрал скорость и наехал на три припаркованных автомобиля. Досталось женщине-пешеходу. В момент аварии 40-летняя костомукшанка находилась вблизи одного из автомобилей.

Водителя проверили на состояние опьянения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 1,16 мг/л. По факту случившегося проводится проверка. // фото из VK-паблика «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»