Петрозаводчанин наведался в несколько магазинов и стал уголовником

22-летнего жителя столицы Карелии заподозрили в краже техники и одежды из магазинов. Ранее он уже был судим за кражи.

Первое сообщение о пропаже планшета стоимостью 13 500 поступило из магазина бытовой техники и электроники. Ущерб для магазина одежды превысил 10 тысяч. По версии полицейских, подозреваемый взял одежду, зашел в примерочную, спрятал и спокойно вышел из магазина, рассказали в полиции.

Подозреваемый сбыл планшет за пять тысяч, а одежду за 3500. Деньги он потратил на спиртное и личные нужды. Полиция возбудила уголовные дела о кражах. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann