Тумба с телевизором насмерть раздавила маленькую девочку

В соседнем с Карелией регионе упавшая тумба с телевизором убила ребенка. Трагедия произошла вечером 13 декабря в Приозерске в Ленобласти.

Малышка играла с трехлетним братом, когда на нее рухнула тумба с телевизором, сообщает портал 47news.ru . Родители в поле зрение правоохранителей ранее не попадали.

Причины трагедии устанавливают следователи. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev