14 декабря 2023, 10:18
Происшествия

Тумба с телевизором насмерть раздавила маленькую девочку

Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки в Ленинградской области

В соседнем с Карелией регионе упавшая тумба с телевизором убила ребенка. Трагедия произошла вечером 13 декабря в Приозерске в Ленобласти.

Малышка играла с трехлетним братом, когда на нее рухнула тумба с телевизором, сообщает портал 47news.ru . Родители в поле зрение правоохранителей ранее не попадали.

Причины трагедии устанавливают следователи. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev

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Ленобласть
Тумба
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