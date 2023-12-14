14 декабря 2023, 10:18
Тумба с телевизором насмерть раздавила маленькую девочку
Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки в Ленинградской области
В соседнем с Карелией регионе упавшая тумба с телевизором убила ребенка. Трагедия произошла вечером 13 декабря в Приозерске в Ленобласти.
Малышка играла с трехлетним братом, когда на нее рухнула тумба с телевизором, сообщает портал 47news.ru . Родители в поле зрение правоохранителей ранее не попадали.
Причины трагедии устанавливают следователи. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev