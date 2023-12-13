13 декабря 2023, 19:02
Человек пострадал в массовой аварии на севере Карелии
Четыре автомобиля столкнулись утром 13 декабря в Костомукше
Сегодня утром в Костомукше произошла массовая авария, сообщили в пожарно-спасательном отряде.
Сигнал о столкновении четырех автомобилей на улице Парковая поступил в 08:25. На месте работали пожарные, полиция и медики.
Одному человеку оказали медицинскую помощь. Автомобили получили механические повреждения.
Несколько дней назад в Костомукше в массовой аварии пострадали двое. Дорогу не поделили «Мерседес», «Ниссан» и «Фольксваген». // фото из VK-паблика «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»