Человек пострадал в массовой аварии на севере Карелии

Сегодня утром в Костомукше произошла массовая авария, сообщили в пожарно-спасательном отряде.

Сигнал о столкновении четырех автомобилей на улице Парковая поступил в 08:25. На месте работали пожарные, полиция и медики.

Одному человеку оказали медицинскую помощь. Автомобили получили механические повреждения.

Несколько дней назад в Костомукше в массовой аварии пострадали двое. Дорогу не поделили «Мерседес», «Ниссан» и «Фольксваген». // фото из VK-паблика «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»