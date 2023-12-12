12 декабря 2023, 11:02
Люди пострадали в массовом ДТП на севере Карелии
В Костомукше два человека госпитализированы после дорожной аварии
11 декабря в Костомукше произошла массовая авария. В ней пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение со встречными автомобилями Nissan и Volkswagen. В результате аварии пострадали 25-летний водитель Mercedes и 40-летний водитель Nissan. С полученными травмами они были госпитализированы.
Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГИБДД Карелии