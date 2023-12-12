Люди пострадали в массовом ДТП на севере Карелии

11 декабря в Костомукше произошла массовая авария. В ней пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение со встречными автомобилями Nissan и Volkswagen. В результате аварии пострадали 25-летний водитель Mercedes и 40-летний водитель Nissan. С полученными травмами они были госпитализированы.

Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГИБДД Карелии