Пятеро школьников провалились в яму с кипятком в российском регионе

ЧП со школьниками произошло сегодня утром в Ивановской области в городе Южа. Об инциденте сообщается в VK-группе администрации Южского муниципального района.

Рядом с теплотрассой подмыло грунт, образовалась яма, заполненная кипятком. В нее угодили пятеро школьников. Дети получили ожоги. Им оказывают медицинскую помощь. К проверке подключилась прокуратура.

Ранее в Челябинске школьник упал в яму с кипятком. // фото VK-паблик «Администрация Южского муниципального района»