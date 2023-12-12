12 декабря 2023, 10:52
Пятеро школьников провалились в яму с кипятком в российском регионе
Школьники получили ожоги, им оказывают помощь
ЧП со школьниками произошло сегодня утром в Ивановской области в городе Южа. Об инциденте сообщается в VK-группе администрации Южского муниципального района.
Рядом с теплотрассой подмыло грунт, образовалась яма, заполненная кипятком. В нее угодили пятеро школьников. Дети получили ожоги. Им оказывают медицинскую помощь. К проверке подключилась прокуратура.
Ранее в Челябинске школьник упал в яму с кипятком. // фото VK-паблик «Администрация Южского муниципального района»