Хулиган пытался прорваться в квартиру жительницы Карелии

В Олонце испуганная местная жительница нажала тревожную кнопку. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в квартиру женщины ломился некий мужчина. Он пинал входную дверь, а также сломал дверной звонок.

Стражи порядка задержали хулигана. Им оказался 34-летний житель деревни Сяндеба. Дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson