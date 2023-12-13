Мошенники настроили пенсионерку против сына и лишили ее миллиона

Аферисты под видом сотрудников банков и полиции атаковали звонками 74-летнюю жительницу Сортавалы.

Звонившие сумели убедить пенсионерку в том, что ее сын по доверенности пытался снять деньги с ее счета. Ей внушили, что сбережения нужно защитить от краж, чтобы ими не воспользовались ни родственники, ни злоумышленники. Для этого нужно было перевести накопления на безопасный счет.

Она обналичила 600 тысяч рублей и передала неизвестному во дворе своего дома. После сняла еще 380 тысяч со счета и заняла 100 тысяч. Эти деньги пенсионерка перечислила еще нескольким людям, которых аферисты назвали «доверенными лицами». Общий ущерб составил 1 080 000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД. По факту обмана пенсионерки полиция завела уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»