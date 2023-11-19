Женщина в Карелии искала работу и лишилась денег

Женщина в Сегежском районе решила трудоустроиться и стала жертвой мошенников. Объявление о вакансии она нашла в интернете, сообщили в МВД Карелии.

Сегежанка связалась с работодателем и выяснила условия. Потом ей прислали ссылку, по которой надо было ввести данные банковской карты – якобы для перечисления зарплаты.

В итоге со счета тут же списали 38 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. // фото: freepik.com