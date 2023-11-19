Обиженный на развод отец зарезал спящих детей и ушел в лес

Бракоразводный процесс настолько исказил сознание отца двоих детей в Удмуртии, что 29-летний мужчина убил 3-летнюю дочку и 7-летнего сына. Трагедия произошла утром 18 ноября, сообщили в СУ СКР по региону.

Дети мирно спали, отец ударил обоих ножом в сердце и сбежал в леса. Убийцу нашли примерно в 60 километрах от дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Злодея задержали, скоро решат вопрос о мере пресечения. // фото: СК Р по Удмуртии