Упавшее на автомобиль дерево убило двух человек

Страшный ураган пронесся 19 ноября по Новокузнецку. В одном из дворов ветер свалил огромный тополь, дерево упало на автомобиль. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Автомобиль сильно смяло, не выжили 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. Еще двое из этой машины получили травмы – это 72-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Видео последствий этого ЧП опубликовал Telegram-канал Mash Siberia. В кадре видно, что машину полностью раздавило. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть. // фото: скриншот видео Mash Siberia