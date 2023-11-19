Без тепла и горячей воды остались жители 16 домов в Петрозаводске

Жители ряда домов в Петрозаводске сегодня остались без отопления и горячей воды. Их отключили в 12:00 в воскресенье, рассказали в ЕДДС.

Причиной стала коммунальная авария. Сейчас повреждение на тепловых сетях устраняют, но сроки окончания работ неизвестны.

Горячей воды и отопления нет в трех домах по улице Краснодонцев, в трех – по улице Калевалы, в семи - па улице Кутузова, в четырех - по Ведлозерской.

По одному дому на Достоевского и Инженерной улицах тоже остались без горячей воды и тепла. // фото: «Петрозаводск говорит»