19 ноября 2023, 13:17
Без тепла и горячей воды остались жители 16 домов в Петрозаводске
Коммунальная авария произошла в карельской столице и привела к отключению
Жители ряда домов в Петрозаводске сегодня остались без отопления и горячей воды. Их отключили в 12:00 в воскресенье, рассказали в ЕДДС.
Причиной стала коммунальная авария. Сейчас повреждение на тепловых сетях устраняют, но сроки окончания работ неизвестны.
Горячей воды и отопления нет в трех домах по улице Краснодонцев, в трех – по улице Калевалы, в семи - па улице Кутузова, в четырех - по Ведлозерской.
По одному дому на Достоевского и Инженерной улицах тоже остались без горячей воды и тепла. // фото: «Петрозаводск говорит»