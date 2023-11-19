Сегежанин показал следователям, как насмерть забил знакомого

Судимый ранее житель Сегежи скоро предстанет перед судом за грабеж, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Дело уже передали в суд, пресс-служба СУ СКР по региону опубликовала видео проверки показаний на месте.

Следователи выяснили, что в марте этого года обвиняемый был пьян и зашел в квартиру к знакомому. Тот спал, незваный гость вынес бытовую технику стоимостью больше 3500 рублей.

Спустя несколько дней рецидивист снова пришел к этому мужчине и открыто похитил больше пяти тысяч рублей из кармана одежды.

В мае, находясь в компании знакомых в общежитии Сегежи, злоумышленник совершил грабеж. Он знал, что у одного из членов компании есть деньги на карте. Вывел его на улицу, избил руками и ногами и потребовал снять деньги. Мужчина испугался, снял денежные средства и передал обидчику.

В июле пьяный обвиняемый поссорился с 41-летним мужчиной и жестоко избил его. Спустя несколько дней тот умер в больнице. Уголовное дело уже передали в суд. // фото,видео: СУ СКР по региону