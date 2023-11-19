Появились фото и подробности смертельной аварии под Олонцом

Смертельное ДТП в поселке Ильинский Олонецкого района произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Напомним, в этой аварии 18 ноября погиб 63-летний водитель, 66-летнего пассажира увезли с травмами в Олонецкую ЦРБ.

Легковушка съехала с проезжей части примерно в 16 часов на 29-м километре трассы «Питкяранта-Леппясилта». Дорога на этом участке извилистая, автомобиль «Лада Гранта» занесло.

Он слетел в кювет и врезался в дерево. Водитель скончался на месте, пассажир пострадал. На место выезжал зампрокурора Олонецкого района, надзорное ведомство ведет проверку. // фото: прокуратура Карелии