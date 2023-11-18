18 ноября 2023, 18:29
Пенсионер погиб в страшном ДТП в Олонецком районе
Автомобиль перевернулся в Карелии, один человек погиб, один пострадал
Смертельная авария произошла 18ноября в Карелии. В результате ДТП погиб человек, сообщил в своем Telegram-канала министр здравоохранения республики.
По словам Михаила Охлопкова, автомобиль съехал в кювет на территории Олонецкого района. Это случилось в поселке Ильинский.
На месте происшествия скончался 63-летний мужчина, еще до приезда бригады скорой помощи. В Олонецкую ЦРБ доставили с травмами 66-летнего мужчину. // фото: unsplash.com