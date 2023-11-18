Пенсионер погиб в страшном ДТП в Олонецком районе

Смертельная авария произошла 18ноября в Карелии. В результате ДТП погиб человек, сообщил в своем Telegram-канала министр здравоохранения республики.

По словам Михаила Охлопкова, автомобиль съехал в кювет на территории Олонецкого района. Это случилось в поселке Ильинский.

На месте происшествия скончался 63-летний мужчина, еще до приезда бригады скорой помощи. В Олонецкую ЦРБ доставили с травмами 66-летнего мужчину. // фото: unsplash.com