Из-за сломанного лифта пациенту пришлось спускаться к «скорой» пешком

Утром в пятницу, 17 ноября, в доме № 2Б на Комсомольском проспекте в Петрозаводске сломался лифт. Жильцы с изумлением узнали, что его уже месяц никто не обслуживает, написали они в группе «Подслушано в ПТЗ».

Договор с прежней лифтовой компанией «Космос» истек, но в УК ПетроГИЦ об этом почему-то не знали. Жителям дома сказали, что теперь их лифты обслуживает компания ЦЛК, но там удивились, услышав об этом.

- Можно сказать: «ну, бывает», если бы не вызов «скорой» к жильцам верхних этажей в это время. Огромное спасибо врачу и водителю, которые поднялись и помогли спуститься больному!

– написал автор поста.

Лифт все же заработал, но только вечером. Люди интересуются, нужно ли оплачивать его обслуживание за прошлый месяц. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте