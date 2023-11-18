Житель Олонца сделал вид, что построил дом, и попал под суд

Мужчина в Олонце попал на скамью подсудимых, незаконно получив налоговый вычет. Он подал в налоговые органы поддельные документы о якобы понесенных расходах, сообщили в СУ СКР по региону.

Это случилось в текущем году, 31-летний олончанин предоставил бумаги о затраченных на строительство дома и покупку стройматериалов деньгах. По документам следовало, что он израсходовал больше миллиона рублей.

На основании этих фальшивок мужчина получил налоговый вычет, но потом обман раскрылся. Возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного документа. Фигуранта приговорили к штрафу. // фото: freepik.com