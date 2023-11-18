Петрозаводчане инсценировали ДТП и взыскали 1 400 000 рублей с мэрии

Шестерых жителей Петрозаводска признали виновными в крупном мошенничестве и отправили за решетку. Мужчины смогли отсудить у городской администрации более 1 400 000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии 17 ноября.

Младшему фигуранту, 30 лет, старшему – 41 год. Двое из них оказывали юридические услуги, а четверо – владельцы автомобилей. Они сговорились в период с 2020 по 2022 год и инсценировали аварию.

Нашли яму в районе Пряжинского шоссе и сообщили о ДТП с участием четырех автомобилей, которые якобы получили повреждения.

Впоследствии мошенники через суд взыскали с городской казны причиненный ущерб и поделили деньги.

Хотя в процессе следствия и суда они возместили ущерб, всех приговорили к лишению свободы. Один ранее судимый мужчина отправится в колонию на 3 года и 6 месяцев, остальным наказание назначили условно с испытательным сроком от одного до двух лет. // фото: freepik.com