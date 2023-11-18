Друг детства взломал дверь в квартиру жительницы Карелии и унес еду

Жительница одного из поселков в Муезерском районе узнала от соседки, что дверь в ее квартиру кто-то взломал. Поспешив домой, она обнаружила пропажу еду и кухонной утвари, сообщили в МВД Карелии.

В частности, неизвестный злоумышленник унес несколько банок с тушенкой, сардинами, килькой, шпротами, а также быстрорастворимые лапшу и пюре.

Оперативники выяснили, что это сделал 48-летний сосед потерпевшей, с которым она знакома с детства. Он полностью признал вину и рассказал, что очень долго пил, пока не пропил все деньги.

Хотел занять у соседки, но не застал ее дома. Тогда мужчина решил проникнуть в квартиру, чтобы украсть продукты питания и ценное имущество, которое можно сдать в лом. Он взломал навесной замок молотком и вошел. Теперь мужчину будут судить, он может сесть на шесть лет. // фото: ajel/ pixabay.com