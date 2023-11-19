Автомобиль сбил подростка на «зебре» в Петрозаводске

Вечером 18 ноября серьезное ДТП произошло в центре Петрозаводска. Легковушка на полном ходу сбила подростка, видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения «Ситилинк», это случилось в 18:39 на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова.

В кадре несколько мальчишек перебегают дорогу на красный сигнал светофора. Они бегут по «зебре» прямо перед автомобилями.

Водитель одной машины не успел затормозить, школьник попал под колеса. От сильного удара его подбросило вверх.

Очевидцы пишут, что водитель даже не пытался затормозить и двигался примерно со скоростью 80 километров в час. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»