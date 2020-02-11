Женщина в Беломорском районе порезала любимого ножом

В Беломорске женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 49-летняя женщина выпивала со своим сожителем. В ходе застолья супруги поссорились, и обвиняемая ударила мужа ножом в живот. Его доставили в больницу и он остался жив.



Следком предъявил женщине обвинение по статье 111 п. «з» ч. 2 ст. УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.