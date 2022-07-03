Женщина утонула у таблички «Купаться запрещено»

Тело 54-летней женщины было поднято из воды вчера в полукилометре от Волховской ГЭС, сообщает 47news.

Как стало известно, 2 июля из реки Волхов было поднято тело местной жительницы. Как отметили в полиции, пляж в этом месте не оборудован. Более того, там стоит табличка «Купаться запрещено».

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели и причины смерти утонувшей. Фото: курганинские-известия.рф.