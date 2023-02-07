Женщина уронила на себя чан с кипящим бульоном и умерла

В Туве местная жительница опрокинула на себя чан с кипящим бульоном и умерла. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из поселков. 35-летняя женщина во время ссоры в процессе употребления спиртного толкнула свою подругу в сторону печи. Падая, та задела чан с бульоном и опрокинула его на себя. В результате потерпевшая получила ожоги лица, туловища, рук и ног. Женщину пытались спасти, но врачи оказались бессильны - она умерла.

Теперь ее приятельницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается сбор доказательств. // Фото: unsplash.com