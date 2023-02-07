Газ взорвался в пятиэтажке под Тулой, погибли люди

Сегодня днем в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате происшествия один подъезд жилого дома обрушился. По состоянию на 18 часов известно о пяти погибших и двух пострадавших.

Прокуратура и региональное управление Следственного комитета начали расследование произошедшего. На месте работают сотрудники МЧС, правоохранители. // Фото ria.ru