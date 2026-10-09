Женщина упала с балкона после ссоры с сожителем и разбилась

В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства гибели горожанки

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге женщина упала с балкона во время ссоры со своим возлюбленным и погибла. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 6 октября. Пара ругалась на балконе восьмого этажа. В какой-то момент мужчина потянул на себя стул, на котором стояла женщина, в результате чего та потеряла равновесие, перевалилась через перила и упала на землю. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось о том, что на Ладожском вокзале в Северной столице мужчина присвоил себе чужие вещи.