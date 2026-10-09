Чиновники вернули дилеру дорогой внедорожник, а в бюджет – деньги

Череповецкая мэрия купила японский автомобиль, в котором не нуждалась

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В соседнем с Карелией регионе чиновников обязали вернуть деньги за слишком дорогой автомобиль, покупать который не было необходимости.

Прокуратура провела проверку после публикации в соцсети о покупке внедорожника Toyota Land Cruiser Prado мэрией Череповца. Сделка состоялась в 224 году. Администрация города купила автомобиль стоимостью более 10,6 миллиона рублей у единственного дилера «по специальному ограниченному предложению», также дополнительно заказала оборудование на более чем 420 тысяч рублей. Надзорный орган установил, что в автопарке мэрии было достаточно машин и покупать конкретно такой внедорожник не было нужды. Также отсутствовало обоснование закупки у единственного поставщика.

Последовало обращение в суд, который согласился с позицией вологодской прокуратуры. Сделку купли-продажи признали недействительной. Мэрия должна будет вернуть машину, а потраченные деньги вернуть в бюджет. Оспорить решение суда череповецкие чиновники не смогли. В местный бюджет вернулось более 11 миллионов рублей, иномарку передали продавцу.