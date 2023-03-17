Женщина сорвала джекпот в лотерее и не смогла получить деньги

Жительница США выиграла большие деньги в лотерею, но не смогла получить их. Банк отказывается обналичивать ее приз, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что 33-летняя женщина купила несколько билетов моментальной лотереи после рабочей смены. Один из них принес ей 100 тысяч долларов.

Однако получить свои деньги американке оказалось непросто. Банк посчитал ее обращение мошеннической операцией и заморозил счет, а также аннулировал дебетовую карту.

Банк не согласился обналичить выигрыш даже после того, как организаторы лотереи подтвердили легальность чека победительницы и опубликовали новость об этом в своем аккаунте в соцсети. Представитель лотереи признал, что такая ситуация возникла впервые.

Если банк так и не обналичит чек, женщине придется обратиться в штаб-квартиру лотереи с просьбой аннулировать его и выпустить новый, а затем открыть счет в другом банке и снова ждать, пока чек будет обналичен. // Фото: unsplash.com