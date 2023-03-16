Российский турист погиб на популярном курорте

Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным источника, трагедия произошла днем 15 марта. В горах сошла лавина, была развернута масштабная спасательная операция. В результате был найден один погибший, им оказался 58-летний гражданин России.

Прокуратура Швейцарии начала расследование по факту гибели нашего соотечественника. // Фото: unsplash.com