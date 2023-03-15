15 марта 2023, 21:34
Назван самый модный цвет волос этой весны
Темно-бордовое окрашивание стало трендом сезона
Главным трендом весны 2023 года стал цвет волос под названием «вишневая кола». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отмечается, что подобное окрашивание было весьма модным в начале 2000-х годов. Сейчас оно вновь стало популярным среди знаменитостей. Речь идет о темно-бордовом цвете волос с фиолетовым подтоном, который похож на банку из-под вишневой кока-колы.
В то же время специалисты отмечают, что желающие покраситься в упомянутый цвет должны перед этим хорошо подумать, поскольку этот пигмент очень долго вымывается с прядей. // Фото: unsplash.com