Мужчина разбогател благодаря своим любимым числам

Житель США в течение десяти лет играл в лотерею, используя одни и те же числа, и наконец выиграл. Об этом пишет агентство UPI.

Мужчина рассказал, что много лет назад купил первый лотерейный билет и вписал в него комбинацию чисел. С тех пор он использовал их постоянно, но крупных выигрышей не имел.

Очередной билет он приобрел в магазине на автозаправке. На этот раз любимые числа принесли американцу 50 тысяч долларов. При этом ему не хватило всего одного числа, чтобы забрать джекпот в 10 миллионов долларов, но мужчина не расстроился.

На выигранные деньги счастливчик собирается оплатить счета и отправиться в путешествие с супругой. // Фото: unsplash.com