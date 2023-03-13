Названы самые гостеприимные страны мира в 2023 году

Одной из самых дружелюбных стран мира назван Габон. Эта страна принимает без виз или с визами, оформляемыми по приезде, граждан 198 государств, следует из рейтинга, составленного агентством Passport Index, информацию приводит «Лента.ру».

Вместе с Габоном в лидерах Мальдивы, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Ангола, Джибути, Боливия, Бурунди, Восточный Тимор, Микронезия, Сомали, Малави, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Нигерия, Коморские острова, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Камбоджа, Тувалу, Самоа и Руанда.

Россия оказалась на 64-й строчке рейтинга. В нашу страну в облегченном порядке могут въехать путешественники из 63 государств. // Фото: unsplash.com