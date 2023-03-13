13 марта 2023, 21:07
Стилист назвала вечно модные цвета волос
Парикмахер посоветовала покраситься в темно-фиолетовый тем, кто хочет изменить свой имидж
Стилист Стелла Чини перечислила цвета волос, которые всегда остаются в моде. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Парикмахер в первую очередь отметила темно-фиолетовый цвет. Она рекомендует использовать его тем, кто хочет изменить свой имидж, но не слишком кардинально.
Также специалист выделила темно-серый и медно-русый цвета. По ее словам, они весьма естественны и являются одними из наиболее нежных.
Кроме того, в список тонов, которые никогда не выйдут из моды, Чини включила изумрудный и коралловый. Первый цвет подходит любому оттенку кожи. Что касается кораллового, то, по словам специалиста, она часто примеряла его на своих клиентов с помощью парика. Упомянутый цвет делает образ ярким, считает эксперт. // Фото: unsplash.com