Стилист назвала вечно модные цвета волос

Стилист Стелла Чини перечислила цвета волос, которые всегда остаются в моде. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Парикмахер в первую очередь отметила темно-фиолетовый цвет. Она рекомендует использовать его тем, кто хочет изменить свой имидж, но не слишком кардинально.

Также специалист выделила темно-серый и медно-русый цвета. По ее словам, они весьма естественны и являются одними из наиболее нежных.

Кроме того, в список тонов, которые никогда не выйдут из моды, Чини включила изумрудный и коралловый. Первый цвет подходит любому оттенку кожи. Что касается кораллового, то, по словам специалиста, она часто примеряла его на своих клиентов с помощью парика. Упомянутый цвет делает образ ярким, считает эксперт. // Фото: unsplash.com