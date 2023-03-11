Крупный астероид может столкнуться с Землей в День влюбленных

Траекторию движения астероида 2023 DW вычислили в NASA и пришли к выводу, что он может столкнуться с нашей планетой. Это грозит произойти через 23 года, следует из опубликованных 11 марта данных.

Диаметр астероида составляет 50 метров. Он должен пролететь мимо Земли, но есть вероятность катастрофы из-за возможной погрешности в вычислениях.

Если исходить из расчетов специалистов, столкновение может случиться 14 февраля 2046 года. Из-за этого жизнь на планете не вымрет, но может появиться необходимость эвакуировать людей с большой территории.

Вероятность катастрофы невелика – 1 к 560 шансам по оценке NASA и 1 к 625 по мнению Европейского космического агентства. // фото: dima_zel/ istockphoto.com