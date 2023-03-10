Женщина украла из зоопарка яйцо и вырастила аллигатора во дворе

Двухметрового аллигатора нашли во дворе у американки в Техасе. Оказалось, женщина 20 лет назад работала волонтером в зоопарке и украла яйцо, передает WSAZ.

Американка вырастила огромного крокодила и ухаживала за ним десятилетиями. Аллигатор относился к хозяйке очень дружелюбно, она любила его. Но сотрудники службы охраны дикой природы забрали хищника, потому что у женщины не было разрешения на его содержание.

- Она довольно тяжело восприняла эту новость. Но она все равно должна следовать всем правилам и нормам штата,

- рассказали в службе.

Женщина заплатит штраф порядка тысячи долларов, ее питомца вернули в зоопарк. Поскольку срок давности по делу о краже яйца истек, хозяйка может навещать аллигатора. // фото: TravelScap / freepik.com