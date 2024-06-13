Женщина сказочно разбогатела благодаря жажде

Жительница США выиграла в лотерею миллион долларов. Об этом пишет издание UPI.

Женщина рассказала, что захотела пить и заехала в магазин купить банку энергетика. Там ей приглянулся лотерейный билет, и она приобрела его. Стерев защитный слой, американка обнаружила, что стала миллионершей.

Победительница призналась, что пока не знает, куда потратит деньги. Она ждет, что выигрыш со многим ей поможет. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski