Названы продукты, убивающие миллионы каждый год

В «черный список» продуктов, убивающих огромное количество людей по всему миру, ВОЗ включила табак, алкоголь, ископаемое топливо и ультра-обработанные продукты.

В Европе от них погибают 2,7 млн человек, а по всему миру 19 млн в год, или 34% всех смертей. Об этом со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения сообщает РИА Новости.

В ВОЗ отмечают, что производители объединились в небольшое число мощных транснациональных корпораций, что позволило им получить власть над политическими и правовыми условиями, в которых они работают. В частности, препятствовать принятию нормативных актов, представляющих общественный интерес, которые могут повлиять на их прибыль.

Там отметили, что отраслевая тактика включает эксплуатацию уязвимых людей при помощи стратегий маркетинга, введение потребителей в заблуждение и искажение информации.

Европейское бюро ВОЗ намерено сотрудничать с политиками для продвижения идеи, что люди всегда должны быть важнее прибыли, и препятствовать вредным методам ведения бизнеса. // фото freepik.com