Медведь съел пожилую женщину в ее доме

В США черный медведь барибал забрался в дом к пожилой женщине, убил и съел ее. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По данным источника, сильно поврежденные останки 71-летней Патрис Миллер нашли в собственном доме в ноябре прошлого года. Первоначально следствие считало, что хищник нашел уже мертвую женщину. Однако составленный недавно отчет о вскрытии показал, что именно медведь убил, а затем съел пожилую американку.

Специалисты рассказали, что Миллер - первый человек, погибший после нападения медведя в Калифорнии. Выяснилось, что она разбрасывала на своем участке еду для кошек, и это привлекало медведей. Ранее женщине уже приходилось отбиваться от хищника.

После случившегося власти штата посоветовали жителям запирать на ночь дома и автомобили и не оставлять на улице ничего съестного. // Фото: unsplash.com / Stephanie LeBlanc