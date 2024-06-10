Таиланд отказался от туристического сбора

В Таиланде не станут вводить сбор в размере 300 батов (восемь долларов) с туристов, прибывающих в страну на самолете, передает News.ru.

В правительстве считают, что сбор может принести краткосрочный доход, в долгосрочной перспективе предполагается, что если большему числу туристов будет разрешен въезд без этого сбора, они, скорее всего, потратят деньги на покупки и другое, что может стимулировать экономику и потенциально приносить больший доход, чем сам сбор.

Посещать Таиланд без визы могут туристы из 93 стран, в их числе и Россия. Максимальный срок пребывания для туристов увеличили до 60 дней. // фото freepik.com