Женщина сберегла часть денег от мошенников, вовремя заметив нелепость

Обе жертвы из столицы Карелии ответили на звонки неизвестных и оказались обмануты. Телефонные проходимцы звонили под видом работников Центробанка и силовиков.

57-летнего петрозаводчанина в итоге убедили взять 480 тысяч рублей в кредит и перевести на «безопасный» счет. Мужчина понял, что попал в ловушку жуликов, когда деньги так и не пришли обратно, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

53-летнюю петрозаводчанку убедили, что она является свидетелем по уголовному делу, в связи с чем с ее счетом в банке возникли проблемы. Ее убедили снять 400 тысяч рублей и перевести их на другие счета. Женщина поняла абсурдность всей ситуации, лишь когда успела перевести 255 тысяч рублей. Оставшиеся средства остались при ней. Городская полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве.

Ранее в МВД РФ предупредили о новой тактике аферистов, которые толкают россиян на совершение тяжких преступлений.