Один малыш выжил, другой погиб – оба облокачивались на москитную сетку

По соседству с Карелией произошло два ЧП с детьми. В одном случае ребенок выжил, в другом погиб.

В поселке Мельниково в Ленобласти 7 августа трехлетний малыш залез на подоконник и оперся на москитную сетку. В итоге малыш выпал с четвертого этажа, он получил травмы, но выжил. Следователи говорят, что угрозы жизни нет, но проверку все-таки проводят.

Утром 8 августа в Петербурге на асфальте было обнаружено тело маленького ребенка, сообщает «Фонтанка». Малыш также мог облокотиться на москитную сетку окна на четвертом этаже. Обстоятельства гибели ребенка на 8-й линии Васильевского острова устанавливают следователи.

В СК по Ленобласти отмечают, что трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Родителей призывают не оставлять детей одних даже на короткое время. Для безопасности на окнах следует установить специальные замки. // фото unsplash.com/ Shaadi Ahmadi