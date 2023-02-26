Женщина с 4-летним ребенком пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Два автомобиля столкнулись вечером 25 февраля в Питкярантском районе. Авария случилась на 325-м километре трассы «Сортавала», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем Renault был 29-летний мужчина, он выехал на встречную полосу в 18:40 и врезался в MINI Cooper.

Травмы получили пассажиры Cooper, это четырехлетний мальчик и 37-летняя женщина. Проводится проверка. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте