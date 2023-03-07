Женщина-пожарный работает в карельском поселке

Екатерина Андерсон, молодая и миловидная женщина, занимает должность начальника пожарной части № 70 по охране поселка Эссойла. В пожарной охране Екатерина трудится с января 2020 года. Она по образованию бухгалтер.

Ей удается руководить работой мужского коллектива в сложных и чрезвычайных ситуациях. Несмотря на сложность неженской профессии, о такой работе девушка мечтала с детства. Хороший пример службы в пожарной охране ей дали дед и папа. Как раз по их стопам она и решила пойти, чтобы помогать людям.

- Работается нормально, не жалуюсь. Бывает непросто,

— говорит Екатерина.

В 2021 году подразделение под руководством Екатерины Андерсон принимало активное участие в ликвидации лесных пожаров в Пряжинском районе.

Многие помнят, что особенно бушевал огонь в Суоярском и Пряжинском районах. Пожарные дни и ночи пытались спасти населенные пункты от огня и лесные площади от очередных возгораний. Противостояние огня и человека длилось почти полтора месяца.

Сегодня команда эссойльских огнеборцев вспоминает, как им приходилось буквально жить на работе среди дыма, пепла и языков пламени.

- За активное участие в ликвидации лесных пожаров возле поселка Кудама Екатерина Андерсон награждена Благодарственным письмом Главы Республики Карелия,

— сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

В настоящее время начальник пожарной части №70 получает высшее образование по специальности «Пожарная безопасность», а также учится в автошколе.

Екатерина замужем и воспитывает двух дочек. За пределами стен пожарной части она остается любящей супругой, заботливой мамой и ласковой дочкой для родителей. // фото: Екатерина Андерсон / ВКонтакте