Придорожную гостиницу незаконно построили на «Сортавале»

Пять незаконных построек обнаружили вдоль трассы «Сортавала». Судя по всему, это несанкционированный гостиничный комплекс, сообщили в Госкомитете Карелии по строительству, жилищному и дорожному надзору.

В ведомстве предположили, что в домиках намеревались оказывать услуги проезжающим по автодороге, обеспечивая для них отдых. Внутри каждого деревянного строения есть электричество, окна.

Домики соединены между собой дорожкам из досок. Рядом есть место для парковки.

Разрешения на строительство в Упрдор «Кола» не выдавали. Сведения о самовольной стройке направили в орган местного самоуправления. // фото: Госкомитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору