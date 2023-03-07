Новую технику приобрел подрядчик по уборке Петрозаводска

Убирающий дороги карельской столицы подрядчик приобрел новую технику. Это универсальные погрузчики, написали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

На такой технике можно работать как зимой, так и летом. Сейчас погрузчики задействуют в расчистке от снега дорог, уборке снежных валов и наледи, очистке барьерных ограждений и мостов.

Технику закупили на средства Кондопожского ДРСУ. А в прошлом году автопарк пополнили восемь КДМ, шесть тракторов, один автогрейдер, три ГАЗели и три погрузчика. Их приобрели выделенную из республиканского бюджета субсидию. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте