07 марта 2023, 20:25
Новую технику приобрел подрядчик по уборке Петрозаводска
Универсальные погрузчики пополнили автопарк Кондопожского ДРСУ
Убирающий дороги карельской столицы подрядчик приобрел новую технику. Это универсальные погрузчики, написали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
На такой технике можно работать как зимой, так и летом. Сейчас погрузчики задействуют в расчистке от снега дорог, уборке снежных валов и наледи, очистке барьерных ограждений и мостов.
Технику закупили на средства Кондопожского ДРСУ. А в прошлом году автопарк пополнили восемь КДМ, шесть тракторов, один автогрейдер, три ГАЗели и три погрузчика. Их приобрели выделенную из республиканского бюджета субсидию. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте