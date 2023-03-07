Массовые проверки на трезвость пройдут 8 марта в Карелии

На дорогах Карелии в среду, 8 марта, будут дежурить патрули ДПС. Инспекторы станут искать нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД. Рейды начались уже 7 марта, а в праздничный день продолжатся.

Если за рулем окажется пьяный, его отстранят от управления, а машину увезут на специализированную стоянку.

За два месяца этого года инспекторы в Карелии отстранили от управления более 300 нетрезвых водителей. Из них почти 60 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Но это не освобождает от административной ответственности. // фото: ГИБДД Петрозаводска